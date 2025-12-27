CNN: ЕС опасается возможных негативных последствий встречи Трампа и Зеленского

Европейские чиновники ожидают, что встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского пройдет позитивно. При этом они признают, что исход любой встречи с господином Трампом непредсказуем, пишет CNN со ссылкой на источники.

«С Трампом нет сценария низкого риска»,— сказал собеседник телеканала из числа представителей НАТО.

Источники CNN уточнили, что европейские политики не будут участвовать в переговорах президентов США и Украины. Американские чиновники выразили надежду, что встреча будет результативной.