Ликвидирован «Комбинат питания» Евгения Пригожина

Один из старейших активов основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «Комбинат питания» ликвидирован, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Компания включала в себя фабрики-кухни группы «Конкорд».

В ЕГРЮЛ указано, что «Комбинат питания» ликвидирован 3 сентября, обратил внимание RTVI. Производства компании базировались в Санкт-Петербурге, Всеволожском районе Ленинградской области и Новой Москве.

Компания «Конкорд» обеспечивала питанием в том числе российскую армию, детские сады и школы, больницы. После неудавшегося военного мятежа, который в июне 2023 года организовал Евгений Пригожин, группа лишилась контрактов. В апреле 2025-го «Комбинат питания» принял решение о ликвидации. Владельцем предприятия в Новой Москве, как писал «Ъ», стали структуры, связанные с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

