Правительство утвердило новую программу безопасности полетов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил новую программу безопасности полетов. Предыдущая программа действовала с 2008 года.

«Ключевое в новом документе — переход к измеримым целям. Впервые на уровне распоряжения правительства одновременно с программой закреплены показатели приемлемого уровня безопасности полетов»,— написано в сообщении министерства транспорта.

В публикации указано, что среди приоритетных направлений новой программы — повышение уровня автоматизации аэродромов, совершенствование подготовки летных экипажей, инженерно-технического состава и специалистов по управлению воздушным движением. Документ предусматривает публикацию ежегодного доклада о состоянии безопасности полетов.