Путин назвал МЧС России одной из лучших спасательных структур в мире

Президент Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником. МЧС России он назвал одной из самых эффективных спасательных структур в мире, а по некоторым направлениям — лучшей.

В видеопоздравлении, которое опубликовано на сайте Кремля, Владимир Путин отметил медицинских работников и психологов, которые трудятся в системе МЧС. Отдельно он поблагодарил спасателей, которые работают в зоне боевых действий. Президент уточнил, что они «под обстрелами восстанавливают объекты жизнеобеспечения, доставляют гуманитарные грузы для гражданского населения, проводят работы по очистке местности от взрывоопасных предметов».

Как добавил Владимир Путин, за 35 лет существования МЧС российские спасатели провели более 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций в других странах. Он также сказал, что сегодня на вооружение МЧС внедряются программы с элементами искусственного интеллекта, а процесс предотвращения катастроф происходит в том числе с использованием космического мониторинга.