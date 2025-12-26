МИД Азербайджана удивлен прекращением дела о крушении самолета AZAL в России

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что официальный Баку получил от России письмо о прекращении уголовного дела по инциденту с самолетом авиакомпании AZAL. Это решение вызвало вопросы у азербайджанской стороны.

«В письме есть моменты, которые вызывают у Азербайджана серьезное удивление. (Председатель Следственного комитета России Александр) Бастрыкин сообщил о прекращении уголовного дела по данному инциденту, что вызывает серьезные вопросы», — сказал Джейхун Байрамов на итоговой пресс-конференции (цитата по Oxu.Az).

9 октября президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев сообщил, что есть две причины крушения самолета: первая — силы ПВО в день трагедии вели три беспилотника ВСУ; вторая — технический сбой системы ПВО; две ракеты, «которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет,.. а взорвались, может, это была самоликвидация в нескольких метрах».

25 декабря Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL. Экспертиза не обнаружила следы взрывчатых веществ. В отчете сообщалось, что борт был поврежден элементами боевой части. Самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи Актау после нескольких попыток посадки в Грозном. На борту находились 67 человек, 38 из которых погибли.