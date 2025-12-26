В Санкт-Петербурге пресекли собрание поддерживавшей Украину секты

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов остановили собрание секты «Школа единого принципа». Об этом сообщают «РИА Новости» и 78.ru.

По данным агентства, на встрече в Адмиралтейском районе присутствовало примерно 70 человек из разных регионов. В отношении них проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о «фейках» об армии (ст. 207.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

«Лидеры группы открыто заявляют о том, что "русские военные — орки, ватники", "военнослужащие Украины — это светлые силы"», — сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, на собраниях обсуждали спецоперацию и молились за президента Украины. Как сообщает 78.ru, сектанты круглосуточно молились «о защите россиян от мобилизации» по специальному графику.