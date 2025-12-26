Минздрав разрешит работу врачам, чей сертификат закончился в 2025 году

Минздрав намерен продлить работу сотрудникам сферы здравоохранения, которые не имеют соответствующей аккредитации или специального сертификата. Такой проект приказа опубликован на regulation.gov.ru.

Документ определяет ситуации, при которых физлица могут быть допущены к медицинской или фармацевтической деятельности без прохождения аккредитации. Речь идет о тех медработниках, сертификат которых был зарегистрирован в 2021 году и заканчивается в текущем. Они смогут продолжить работу до конца 2026 года без прохождения новой аккредитации.

В пояснительной записке к проекту говорится, что изменения позволят специалистам подготовиться и пройти процедуру аккредитации в следующем году. Кроме того, изменения позволят медицинским и фармацевтическим организациям сохранить укомплектованность персоналом, указывает ведомство. В случае принятия приказ вступит в силу 1 января 2026 года и будет действовать до 1 января 2027 года.