Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Ярославской области в 2 млн

Росприроднадзор требует от физического лица возместить ущерб за загрязнение окружающей среды в Ярославской области, оцененный в 2 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Фото: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Фото: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

В декабре 2024 года неподалеку от деревни Бабаево Даниловского округа на трассе перевернулся автомобиль, перевозивший дизельное топливо. На месте специалисты Росприроднадзора зафиксировали изменение цвета почвы и наличие запаха нефтепродуктов, а также установили, что площадь участка, залитого топливом, составила 101 кв. м. Для исследований они отобрали пробы.

«Лабораторные исследования проб почвы подтвердили превышение ПДК загрязняющих веществ»,— сообщили 26 декабря 2025 года в ведомстве.

По оценкам специалистов, экологический ущерб составляет более 2 млн руб. В случае отказа добровольно компенсировать нанесенный вред Росприроднадзор намерен обратиться в суд для принудительного взыскания.