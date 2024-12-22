В Ярославской области в результате ДТП произошел разлив нефтепродуктов

В Ярославской области перевернулся автомобиль, перевозивший дизельное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

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По данным ведомства, авария произошла в районе деревни Бабаево и привела к разливу нефтепродукта. На место выехали специалисты и выявили загрязнение почвы.

«Площадь участка, залитого топливом, составила 101 кв. м. Отобрали необходимые пробы, по результатам исследований сможем оценить масштаб экологического вреда»,— говорится в сообщении Росприроднадзора.

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Деревня Бабаево находится в Даниловском районе. По данным областного ГУ МЧС, авария с участием автомобиля МАН произошла утром 21 декабря на трассе М-8.

Алла Чижова