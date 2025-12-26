Курс доллара. Прогноз на 29–30 декабря
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Американский доллар стремительно теряет позиции в России. По итогам пятничных внебиржевых торгов его курс составил 77,56 руб./$, что почти на 3 руб. ниже значений конца предшествующей недели. Официальный курс доллара, согласно данным Банка России, упал на 3,03 руб., до 77,69 руб./$. Курс американской валюты теряет позиции и на мировом рынке в ожидании дальнейших шагов ФРС по снижению ставки. Эффект усиливало возросшее предложение валюты со стороны экспортеров, которые продолжают готовить валюту для уплаты налогов.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|79.00
|Банк Русский Стандарт
|78.00-80.00
|ПСБ
|77.00-82.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00
|«Цифра банк»
|77.00-80.00
|Консенсус-прогноз *
|79.20
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Последние торговые дни 2025 года не станут излишне волатильными
На этой неделе российский рубль продемонстрировал укрепление на фоне приближения пика декабрьского налогового сезона, когда российским компаниям предстоит перечислить в бюджет значительные объемы НДФЛ, НДПИ, налога на прибыль и страховых взносов. Данный фактор стимулирует рост предложения валюты на рынке. Мы полагаем, что последние торговые дни 2025 года не станут излишне волатильными и рубль будет оставаться в диапазоне 77–80 руб./$.
Предложение валюты сократится, равно как и спрос
Рубль укрепился под налоговый период. Волатильность курса подросла, он спокойно ходит на 50 коп. в день, иногда больше. Повышенная волатильность в конце года — это норма. В начале года ситуация успокоится. Уйдут отложенные продажи валюты, курс автоматически ослабнет. На следующей неделе биржа будет работать только два дня. Предложение валюты сократится, равно как и спрос. На «тонком» рынке могут быть большие движения, но курс едва ли превысит 80 руб. за доллар.
Часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли
На следующей короткой неделе курс рубля перейдет к коррекционному снижению. В понедельник, 29 декабря, завершится период налоговых выплат, что снизит предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Более того, часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в иностранных валютах в преддверии длинных выходных. Учитывая эти факторы, а также снижение активности на рынках перед новогодними праздниками, ожидаем попыток пары юань/рубль перейти к восстановлению и вернуться в середину нашего целевого диапазона 11–11,5 руб.
Российская валюта вошла в топ-5 самых прибыльных мировых активов
На российском рынке относительное затишье в преддверии новогодних праздников. Тем временем агентством Bloomberg рубль был признан самой крепкой валютой в уходящем году, продемонстрировавшей укрепление на 45% за год. Тем самым российская валюта вошла в топ-5 самых прибыльных мировых активов после драгметаллов. В числе оптимистичных событий для валютного рынка — новость о договоренности по продлению поставок российского газа в Сербию до конца марта следующего года. Между тем в фокусе продолжающееся замедление потребительской активности в США в четвертом квартале 2025 года, ухудшение динамики расходов. А также снижение индекса потребительского доверия в декабре.
Риски ослабления рубля в январе нарастают
Рубль вновь перешел в режим укрепления на фоне приближения налогового периода и сезонно низкой активности импортеров. Вероятно, в оставшиеся до конца года дни активность внутреннего валютного рынка будет снижаться, что может усилить волатильность обменных курсов и роль продажи валюты со стороны ЦБ РФ. Тем не менее риски ослабления рубля в январе нарастают на фоне сокращения экспорта из РФ в ноябре и низких цен на российскую нефть. Поэтому текущее укрепление формирует комфортные уровни для покупки иностранной валюты на среднесрочную перспективу.