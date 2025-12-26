Курс доллара. Прогноз на 29–30 декабря

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Последние торговые дни 2025 года не станут излишне волатильными На этой неделе российский рубль продемонстрировал укрепление на фоне приближения пика декабрьского налогового сезона, когда российским компаниям предстоит перечислить в бюджет значительные объемы НДФЛ, НДПИ, налога на прибыль и страховых взносов. Данный фактор стимулирует рост предложения валюты на рынке. Мы полагаем, что последние торговые дни 2025 года не станут излишне волатильными и рубль будет оставаться в диапазоне 77–80 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Предложение валюты сократится, равно как и спрос Рубль укрепился под налоговый период. Волатильность курса подросла, он спокойно ходит на 50 коп. в день, иногда больше. Повышенная волатильность в конце года — это норма. В начале года ситуация успокоится. Уйдут отложенные продажи валюты, курс автоматически ослабнет. На следующей неделе биржа будет работать только два дня. Предложение валюты сократится, равно как и спрос. На «тонком» рынке могут быть большие движения, но курс едва ли превысит 80 руб. за доллар.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли На следующей короткой неделе курс рубля перейдет к коррекционному снижению. В понедельник, 29 декабря, завершится период налоговых выплат, что снизит предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Более того, часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в иностранных валютах в преддверии длинных выходных. Учитывая эти факторы, а также снижение активности на рынках перед новогодними праздниками, ожидаем попыток пары юань/рубль перейти к восстановлению и вернуться в середину нашего целевого диапазона 11–11,5 руб.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Российская валюта вошла в топ-5 самых прибыльных мировых активов На российском рынке относительное затишье в преддверии новогодних праздников. Тем временем агентством Bloomberg рубль был признан самой крепкой валютой в уходящем году, продемонстрировавшей укрепление на 45% за год. Тем самым российская валюта вошла в топ-5 самых прибыльных мировых активов после драгметаллов. В числе оптимистичных событий для валютного рынка — новость о договоренности по продлению поставок российского газа в Сербию до конца марта следующего года. Между тем в фокусе продолжающееся замедление потребительской активности в США в четвертом квартале 2025 года, ухудшение динамики расходов. А также снижение индекса потребительского доверия в декабре.