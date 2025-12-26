Суперкубок для суперклуба

Первый престижный российский волейбольный трофей нынешнего сезона достался флагману этого вида. В финальном матче Суперкубка России в Санкт-Петербурге «Зенит-Казань» обыграл отчаянно сопротивлявшийся новосибирский «Локомотив» в четырех сетах.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Суперкубок разыгрывается в мини-турнире с участием сильнейших клубов. На фото: момент матча между клубами «Зенит-Казань» и «Зенит СПб»

Этим матчем казанский клуб пополнил свою колоссальную по размеру коллекцию, в которой с избытком всяких призов — и внутренних, и международных. На самом деле их уже десятки. Суперкубок был 11-м по счету, а некоторых еще больше.

В период изоляции этот трофей стали разыгрывать не в одном матче, как обычно, а в мини-турнире с участием самых сильных клубов. И казанскому «Зениту», чтобы его добыть, в Санкт-Петербурге надо было поочередно справиться с двумя другими грандами. С первым — тезкой, петербургским «Зенитом», выступавшим на своей площадке,— пришлось не просто повозиться, а по-настоящему помучиться. Петербургский «Зенит» не сдавался до последнего и уступил на тай-брейке. «Локомотив» со своим могучим соперником — московским «Динамо» — справился немножко увереннее.

Начало финала намекало на то, что и в нем борьба может оказаться жестокой.

«Зенит» сразу же умчался вперед, а «Локомотив» производил впечатление совершенно растерянной команды. И жутко любопытно было наблюдать за его преображением, за тем, как потихоньку новосибирцы обретают фирменные черты. Может, таланта в «Локомотиве» и поменьше, чем в других фаворитах, но цепкостью, аккуратностью он его дефицит слишком часто компенсирует. И вот уже железнодорожники, только что отстававшие на полдюжины мячей, оказываются рядышком с «Зенитом», а тренер казанцев Алексей Вербов берет тайм-аут, поскольку без разговора со своими волейболистами из пике не выйти.

А потом «Локомотив» снова просел — и снова отыграл еще один зенитовский отрыв. И можно было подумать, что сейчас-то все козыри у него — на подъеме же команда… Но нет, вместо того чтобы продолжить рывок, «Локомотив» вдруг застыл на месте, и казанцы сожрали его с потрохами. А после этого очень убедительно взяли и второй сет. И третий железными руками, например, Максима Михайлова и Дмитрия Волкова вели к победному итогу. Чуть-чуть до него оставалось, пара очков. А «Локомотив» был где-то довольно далеко позади. Не выкручиваются из таких положений.

Но у «Локомотива» и его всегда ищущего варианты, всегда готового к экспериментам наставника Пламена Константинова выкрутиться вышло. Пошла наконец игра у диагонального Ильи Казаченкова, заработал блок — и «Зенит» с удивлением обнаружил, что сетбол-то не у него, а у противника, и он вцепляется в него мертвой хваткой, не давая пропасть.

И в четвертом сете «Локомотив» сопротивлялся отчаянно.

А Константинов вообще в какой-то момент перестал отходить от края площадки, по которому метался, словно стараясь показать своим волейболистам, как правильно надо играть. Но на сей раз «Зенит» добытый запас не разбазарил и завершил матч плотным, как бетон, блоком, который поймал Казаченкова.

Алексей Доспехов