Две белгородки ранены в результате атаки ВСУ

В селе Зимовное Шебекинского округа, атакованном ВСУ, ранены две мирные жительницы. Одна из них получила черепно-мозговую травму и после первой помощи отказалась от госпитализации. Вторую с предварительным диагнозом «баротравма» и ранением глаза доставляют в областную клиническую больницу для обследования. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, украинская армия атаковала Грайворонский, Валуйский и Волоконовский округа. Повреждены частные дома и автомобили.

Сегодня же один человек погиб и один был ранен в Курской области.

Юрий Голубь