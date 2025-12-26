Один человек погиб и один пострадал из-за атак БПЛА в Курской области

В результате атак беспилотников ВСУ в двух районах Курской области один человек погиб и один был ранен. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Один дрон атаковал велосипедиста, ехавшего по дороге в деревне Ходяковка Глушковского района. В результате 57-летний мужчина погиб.

Из-за удара второго беспилотника в селе Крупец Рыльского района пострадал 54-летний пожарный. Его доставили в Рыльскую центральную райбольницу. У пациента обнаружили осколочные ранения.

Накануне вечером господин Хинштейн сообщал об еще одном велосипедисте, попавшем под атаку БПЛА между селами Самарка и Марково в Глушковском районе. Он получил осколочные ранения головы, рук и ног. Был доставлен в областную больницу.

Алина Морозова