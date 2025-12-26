Житель Дагестана обналичил 52,5 млн рублей маткапитала через кооператив

Прокуратура Дагестана направила в Ленинский районный суд Махачкалы дело местного жителя, обвиняемого в хищении 52,5 млн руб. материнского капитала через подконтрольный кредитный потребительский кооператив. Его обвиняют в мошенничестве при получении выплат и подделке официальных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023-2024 годах подсудимый искал граждан, которым полагается материнский капитал. Под видом предоставления займов якобы на частичную оплату квартиры в строящемся доме он перечислял им со счетов подконтрольного кредитного потребительского кооператива суммы, незначительно превышающие средства сертификатов.

В результате схемы с расчетного счета отделения Социального фонда России по Дагестану в качестве погашения задолженности на счета кооператива поступило 52,5 млн руб., которые обвиняемый похитил.

Валентина Любашенко