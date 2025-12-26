В Ярославской области пройдет первый круглогодичный призыв

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ о проведении в январе – декабре 2026 года призыва на военную службу граждан 1996 – 2008 годов рождения. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Этим же указом утверждены составы призывных комиссий области и округов, порядок их работы и перечень медицинских организаций, куда будут направлять на обследование.

В ноябре 2025 года Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве. В течение года призывники будут проходить медицинское освидетельствование и психологический отбор, а также получать решение призывной комиссии. Отправка граждан в войска будет проходить в традиционные сроки, то есть дважды в год, весной и осенью.

Нововведения также устанавливают особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. Например, сельчане, задействованные в полевых работах, будут отправляться в армию с 15 октября по 31 декабря, педагоги — с 1 мая по 15 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армия продленного действия».

Алла Чижова