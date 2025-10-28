В Башкирии на правительственном уровне отметят 80-летие Владимира Жириновского

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился создать оргкомитет по празднованию 80-летия со дня рождения основателя и бессменного руководителя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров (слева) в октябре 2018 года подарил Владимиру Жириновскому картину

Фото: пресс-служба главы Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров (слева) в октябре 2018 года подарил Владимиру Жириновскому картину

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Председателем оргкомитета будет спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев (по согласованию с ним), а его заместителями выбраны вице-спикер парламента, руководитель фракции ЛДПР Юрий Рудаков и председатель парламентского комитета по гражданскому обществу, член фракции «Единая Россия» Рустам Ишмухаметов. Секретарем назначен координатор регионального отделения ЛДПР Дмитрий Иванов.

Также в оргкомитет могут войти (в случае согласования) министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин, первый зампредседателя Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (фракция ЛДПР), руководитель агентства по печати и СМИ Башкирии Максим Ульчев, вице-премьер — министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, глава министерства культуры республики Амина Шафикова и другие.

80-летие Владимира Жириновского будут отмечать 25 апреля 2026 года. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал указ о проведении государственных торжеств в честь этой даты.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Майя Иванова