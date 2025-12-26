Эвакуация авто меняет тарифы

Стоимость эвакуации автомобилей вырастет с 1 января. Тарифы на перемещение на штрафстоянку в Москве для автомобилей с мощностью двигателя до 80 л. с. увеличатся до 8,5 тыс. руб., для машин от 80 л. с. до 250 л. с. — до 12,5 тыс. руб. Сутки хранения легковых машин на спецстоянке подорожают с 2,2 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб. Скидка за быструю оплату сохранится — минус 25%, если рассчитаться до того, как забрать машину со спецстоянки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Избежать эвакуации за неправильную парковку можно, если спецтехника еще стоит на месте нарушения, напоминает автоюрист Лев Воропаев: ««Во-первых, быстро достать телефон, максимально оперативно подойти к месту, где начинают задерживать ваш автомобиль, и начать снимать. Нужно указать, что вы подошли до того момента, как эвакуатор начал движение. В соответствии со статьей 27.13 Кодекса об административных правонарушениях владелец автомобиля имеет право вернуть машину до момента, когда эвакуатор тронется с места задержания. Но так как ситуации разные бывают, владельцу автомобиля придется в суде доказывать факт того, что он прибыл к месту задержания до того, как эвакуатор с его авто начал движение.

Если автовладелец считает, что его автомобиль эвакуировали незаконно, допустим, он стоял где-то под знаком, который был закрыт, не действовал, он может оспорить эвакуацию. Если знаки были недействующими на момент, когда авто находилось там, законные основания для задержания автомобиля отсутствуют. Необходимо подать жалобу вышестоящему должностному лицу на постановление о том, что были нарушены требования правил дорожного движения об остановке или стоянке. Если в этом отказывают, жалоба подается в районный суд, который запрашивает информацию о фактической организации дорожного движения на момент нахождения автомобиля. Это легко доказывается, и штраф отменяется».

В 2026 году в Москве также расширят динамический тариф на парковку, об этом в интервью «РИА Новости» заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. При динамическом тарифе стоимость стоянки на некоторых улицах для автовладельцев может варьироваться от 0 до 800 рублей в зависимости от прогнозируемой загруженности парковки.

Расширение платных зон и увеличение тарифов может привести к росту количества штрафников, которые вообще не оплачивают стоянку, считает координатор общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль: «Санкт-Петербург несколько месяцев назад полностью поменял тарифную политику парковок. Как ни парадоксально, народ прореагировал совершенно уникально: они устроили саботаж, водители останавливаются на парковочных местах, скручивают номера, кладут их в багажник и не платят за парковку вообще. По статистике, сейчас в Москве злостных нарушителей парковки, которые не платят, где-то в районе 3%.

Народ объединяется: они не будут платить за парковки, будут скручивать номера — это самый простой способ, потому что эвакуировать машину невозможно, нет закона, который позволяет увезти на штрафстоянку машину без номеров. Закон "О противодействии терроризму", который позволяет эвакуировать неопознанные автомобили, тоже неприемлем, поскольку авто стоит на парковочном месте, а не где-то. По моим прогнозам, неплательщиков будет где-то 40-50%».

Штраф за нарушение правил парковки в Москве составляет 5 тыс. руб. На это нарушение не действуют скидки за быструю оплату.

Юлия Савина