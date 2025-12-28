Внезапные миллиардеры

В конце декабря житель американского штата Арканзас выиграл в лотерею Powerball $1,817 млрд. Вероятность победы составляла 1 из 292 млн. Крупнейшие суммы, выплаченные по лотерейным билетам,— в подборке Weekend.

В ноябре 2022 года в США разыграли крупнейший в истории джекпот на $2,04 млрд. Победителем лотереи Powerball стал калифорниец Эдвин Кастро. Он предпочел забрать всю сумму наличными и после уплаты налогов получил на руки чуть менее $1 млрд (по правилам розыгрыша победители также могут получать сумму частями на протяжении 30 лет). Кастро установил сразу два рекорда: крупнейший выигрыш на билет и крупнейшая сумма единовременной выплаты наличными. На официальную церемонию награждения победитель не явился, пожелав сохранить приватность.

В сентябре 2025-го два обладателя билетов той же самой лотереи Powerball в штатах Миссури и Техас выиграли джекпот в размере $1,787 млрд. Победители не пожелали раскрывать свои личности, подчеркнув, что хотят сохранить анонимность. Известно, что в их билете совпали все пять белых номеров и красный номер Powerball: 11, 23, 44, 61, 62 и 17. Оба выбрали получение единовременной выплаты в размере $410,3 млн.

В октябре 2023 года житель США выиграл в лотерею Powerball $1,73 млрд. Как отмечал телеканал ABC News, вероятность выигрыша джекпота в такой лотерее составляет 1 из 302 млн. Организаторы не раскрыли имя победителя, но рассказали, что лотерейный билет стоимостью $2 он купил в магазине Midway Market & Liquor в местечке Фрэзиер-Парк (штат Калифорния). Согласно правилам лотереи Powerball, победитель может забрать весь выигрыш сразу, что за вычетом налогов составило $756,6 млн.

В августе 2023-го житель Флориды выиграл в популярную американскую лотерею $1,602 млрд. Имя победителя не называлось. Такая сумма накопилась благодаря безвыигрышной серии длиною в 31 тираж, прерванной одним билетом, на котором совпали все шесть выпавших в тираже номеров. Предыдущий рекорд для лотереи Mega Millions держался с 2018 года — тогда проданный в Южной Каролине билет выиграл $1,537 млрд. Победитель тогда решил забрать выигрыш одним платежом, получив почти $878 млн.

В январе 2016 года в Powerball состоялся первый выигрыш, превысивший $1 млрд: джекпот составил $1,59 млрд. Угадать комбинацию удалось обладателям трех билетов, которые приобрели их в Калифорнии, Флориде и Теннесси. Каждый из них решил получить приз сразу, а не на протяжении 30 лет, как позволяют правила. В результате сумма выплаты составила $327,8 млн каждому. Один из билетов был продан в магазине 7-Eleven в пригороде Лос-Анджелеса. После этого магазин значительно увеличил свою выручку — в него стали стекаться любопытные, чтобы сфотографировать его, персонал и купить лотерейный билет.

23 октября 2018-го был разыгран рекордный на тот момент джекпот лотереи Mega Millions — $1,54 млрд. Известно, что лотерейный билет, в котором все шесть номеров совпали с выигрышными, был куплен в Южной Каролине. Имя счастливчика и другие подробности не раскрывались. Вероятность того, что все шесть чисел на билете совпадут с выигрышными, составляла 1 из 302,5 млн. Предыдущий рекорд по сумме джекпота в Mega Millions был установлен в 2012 году: тогда приз в $656 млн поделили между тремя победителями.

13 января 2023 года был разыгран джекпот Mega Millions величиной $1,35 млрд. Победителем стал обладатель лотерейного билета, приобретенного на заправочной станции в штате Мэн. Счастливчик, имя которого не разглашалось, решил забрать выигрыш наличными, получив $724,6 млн единовременной выплатой до уплаты налогов. На тот момент этот джекпот стал вторым по величине в истории Mega Millions. Приз разыграли с 26-й попытки. Шансы на победу оценивались как 1 из 302,6 млн.

29 июля 2022-го в США был разыгран еще один крупный джекпот в истории лотереи Mega Millions — $1,337 млрд. Выигрышный билет был куплен в пригороде Чикаго в штате Иллинойс. Личность победителя не была раскрыта, он предпочел получить приз единовременной выплатой, которая составила $780,5 млн до уплаты налогов. Приз разыграли с 29-й попытки, шансы на выигрыш составили 1 из 302,5 млн. Джекпот на тот момент был третьим по величине в истории США.

Евгений Козичев, Евгений Федуненко