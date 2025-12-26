На месторождении в Архангельске обнаружили алмазы в виде елочных игрушек

Алмазодобытчики обогатительной фабрики «Севералмаз» (входит в состав холдинга «Алроса») в преддверии Нового года извлекли сразу два уникальных алмаза, по своей форме напоминающих елочные игрушки. О необычной находке сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алмазы необычной формы в виде елочных украшений, найденные алмазодобытчиками обогатительной фабрики «Севералмаз» на меторождении в Архангельске

Фото: Пресс-служба «АЛРОСА» Алмазы необычной формы в виде елочных украшений, найденные алмазодобытчиками обогатительной фабрики «Севералмаз» на меторождении в Архангельске

Фото: Пресс-служба «АЛРОСА»

Первый алмаз весом чуть более 17 карат формой напоминает елочный шар, второй кристалл весом 2,7 карата — забавного щенка. Ранее в 2024 году на месторождении им. М.В. Ломоносова в Архангельске был добыт алмаз в форме настоящей елочки, и сейчас ее продолжают «наряжать» драгоценными елочными «игрушками».

«Месторождение в Архангельске уникально тем, что состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых сосредоточено более 250 млн тонн алмазоносной руды. Наши алмазы имеют интересные морфологические особенности и выделяются среди других месторождений более округлыми формами и большим количеством граней. Добыча "Севералмаза" отличается находками алмазов редких форм и цветов, которые представляют не только научный интерес, но и эстетическую красоту»,— прокомментировал находку главный геолог «Севералмаза» Илья Зезин.

Также годом ранее на месторождении им. М.В. Ломоносова был извлечен алмаз «Морошка» весом 38 карат, который получил свое название благодаря схожести формы камня с северной ягодой. А в 2022 году был обнаружен ювелирный алмаз в 39,98 карат, похожий на бабочку.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что в Архангельской области нашли один из крупнейших алмазов в истории современной России.

Андрей Цедрик