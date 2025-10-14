В Архангельской области нашли один из крупнейших алмазов в истории современной России

На месторождении имени В. Гриба в Архангельской области добыли алмаз массой 340 карат. Находка вошла в число крупнейших алмазов, добытых в современной России, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

Фото: Telegram-канал Александра Цыбульского

Господин Цыбульский отметил, что алмаз стал рекордным для всей истории месторождения, на котором ведет добычу «АГД Даймондс».

«Камень не только впечатляет размером, он исключительного качества и обладает высокой ценностью для рынка. Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов»,— написал глава региона.

Артемий Чулков