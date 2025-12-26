«Договориться под елочку было бы очень эффектно»

Владимир Зеленский заявил, что отправляется с визитом в США в самые ближайшие дни. Предположительно, встреча главы Украины с Дональдом Трампом произойдет в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря. Между тем в Кремле дали понять, что готовы проявить гибкость в переговорах, но не в вопросе принадлежности Донбасса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что шанс найти компромисс действительно есть.

В Кремле, судя по всему, решили комментировать скорректированный план Дональда Трампа из 20 пунктов постепенно, информацию выдавать дозированно, попутно создавая интригу. Изначально пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что реакция поступит после доклада спецпредставителя Кирилла Дмитриева, который, как известно, вел переговоры в США. Вероятно, он приехал не с пустыми руками, а с некими письменными предложениями, назовем это так.

Песков отказался обсуждать содержание возможных документов, сославшись на то, что «распространение какой-либо информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса». При этом он все-таки немного приоткрыл завесу тайны, рассказав о том, что уже после возвращения Дмитриева помощник президента РФ Юрий Ушаков общался с американскими коллегами по телефону. По логике вещей США представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Хотя точно мы об этом не знаем, но догадываемся. О чем говорили, также неизвестно. Тем не менее можно сделать осторожный вывод, что факт сам по себе положительный — значит, переговорный процесс продолжается, он не сорван.

Дальше начинается самое интересное. Как и предполагал “Ъ FM”, главной темой на закрытой встрече Владимира Путина с бизнесом была именно Украина. Как сообщают нам источники, президент заявил, что готов проявил гибкость на переговорах при условии, что Донбасс наш, включая Славянско-Краматорскую агломерацию, которую сейчас контролирует Украина. В этой связи нужно напомнить, что мирный план содержит различные компромиссные варианты, как решить эту проблему. Главный из них — создание свободной демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.

В целом суть американских предложений — мир через деньги. Давайте пойдем на обоюдные уступки, договоримся, и тогда прольется на вас золотой дождь, условно говоря.

Тем временем Владимир Зеленский, похоже, провел часовые телефонные консультации со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — основными участниками диалога со стороны США. Почему это важно? Потому что, в частности, господин Уиткофф имеет репутацию откровенно пророссийского политика. Так считают в Киеве и основных европейских столицах. Хотя бы потому, что Украину он не посещал ни разу, тогда как в России был целых шесть раз. Сам украинский лидер вроде бы собирается в самое ближайшее время в Мар-а-Лаго на аудиенцию к Дональду Трампу. К слову, его дедлайн нынче уже истек.

Что же в итоге? Да, надежда на прорыв действительно есть. Просто если вот сейчас проблему не решить, возможно, новый шанс представится совсем не скоро. А, может, и вовсе оказаться упущенным. Причин для этого много, здесь и не столь прочные позиции 47-го президента Соединенных Шатов, и новые мировые вызовы, которых, к великому сожалению, меньше не становится — слишком много отрицательной энергии накопилось в современном мире. В общем и целом договориться под елочку было бы очень эффектно. Тогда Нобелевская премия точно в кармане. Впрочем, вернемся к реальности, а она к оптимизму не особенно располагает.

