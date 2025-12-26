Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Премьер Дагестана вручил 37 госнаград перед Новым годом

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел торжественную церемонию вручения государственных наград работникам искусства, театра, образования, медицины и других отраслей. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

По информации ведомства, высокими государственными наградами отмечены представители сферы искусства, театра, образования, медицины, сельского хозяйства, а также педагоги, госслужащие и гидротехники.

Абдулмуслим Абдулмуслимов от имени главы Дагестана Сергея Меликова и от себя лично поздравил участников церемонии с наступающим Новым годом и поблагодарил их за преданность делу.

«Сегодня многими из вас были сказаны искренние слова, спасибо вам огромное. Нам нужно и дальше развивать Дагестан, потому что это будущее наших детей, внуков»,— сказал Абдулмуслимов.

Валентина Любашенко

