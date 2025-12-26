Бывшего премьера Малайзии посадили на 15 лет из-за злоупотребления властью

Суд приговорил бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Тун Разака к 15 годам и штрафу в 11,4 млрд ринггитов (около 222,2 млрд руб.) по делу о коррупционных схемах в государственном фонде 1MDB. Об этом сообщило издание The Star.

Наджиба Разака приговорили к 15 годам тюремного заключения по четырем пунктам обвинения в злоупотреблении властью и к 5 годам за каждое из 21 обвинений в отмывании денег.

Защита Наджиба Разака потребовала вернуть сумму залога, и суд постановил удовлетворить эти требования. Адвокат экс-премьера заявил, что на данный момент защита не будет ходатайствовать о приостановлении исполнения приговора.

72-летний Наджиб Разак занимал пост премьер-министра Малайзии с апреля 2009-го по май 2018 года. В июле того же года его задержали по подозрению в коррупции. В 2020-м Верховный суд Малайзии признал его виновным в злоупотреблении властью, злоупотреблением денег и отмывании денег в связи с коррупционным скандалом в госфонде 1MDB. Тогда Наджиба Разака приговорили к 12 годам тюрьмы и штрафу почти в $44 млн. В 2024 году срок сократили до шести лет (до 23 августа 2028 года), а штраф — до четверти от первоначальной суммы.

1MDB оказался в центре масштабного коррупционного скандала в 2015 году. Тогда в ходе проверки его деятельности обнаружились долги на $11 млрд. В ходе расследования были выявлены коррупционные схемы с участием высокопоставленных малайзийских чиновников, а $700 млн из этой суммы обнаружили на личных счетах Наджиба Разака.