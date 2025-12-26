Силы ПВО уничтожили 24 беспилотника над Крымом и Черным морем

В период с 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа, сообщила пресс-службаМинобороны России. Из них 14 сбиты над территорией Крыма, еще 10 — над акваторией Черного моря.

В результате атак беспилотников ВСУ в двух районах Курской области один человек погиб, еще один получил ранения. На территории поселка Кировское в Крыму из-за атаки беспилотников произошло возгорание здания.