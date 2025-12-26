Бывший ректор Воронежского госуниверситета Ендовицкий получил восемь лет колонии

Ленинский райсуд Воронежа признал бывшего ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого виновным в даче взятки и распространении порнографических материалов. Ему назначено восемь лет колонии строгого режима. Второму фигуранту уголовного дела, заведующему кафедрой Юрию Трещевскому, назначено пять лет лишения свободы условно.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Региональное управление Следственного комитета России обвиняло бывшего ректора в том, что в 2022 году он через своего подчиненного Юрия Трещевского передал Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Вознаграждение, как предполагает следствие, предназначалось за утверждение диссертации его супруги Елены и присвоение ей ученой степени доктора наук. Отдельно Дмитрию Ендовицкому вменялось в вину распространение порнографических материалов в интернете (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Вину он не признал. Адвокат бывшего ректора Андрей Грохотов сказал “Ъ”, что приговор будет обжалован.

Ендовицкий с лета 2024 года находится в СИЗО. За время расследования он лишился поста ректора и мандата депутата областной думы. Сейчас Ленинский райсуд рассматривает уголовное дело против самой Натальи Сироткиной. Ранее там же за покупку научных степеней был вынесен приговор бывшим руководителям УФНС по Ростовской области и МИ ФНС России №25 по Ростовской области Андрею Мосиенко и Тиграну Додохяну. В местном облсуде отказались раскрывать для “Ъ” информацию об их наказании из-за того, что один из фигурантов дела находится под госзащитой.

Сергей Толмачев, Воронеж