Энергетики Ставропольского края перешли на круглосуточное дежурство

Энергетики Ставропольского края переведены на усиленный режим работы в новогодние праздники. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики по итогам заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев доложил о проведении предпраздничной проверки энергообъектов и спецтехники.

По информации чиновника, на круглосуточном дежурстве в праздничные дни находятся 145 аварийно-восстановительных бригад. В постоянном режиме работают ремонтные службы и горячие линии.

«При возникновении аварий их ликвидация будет проводиться в кратчайшие сроки», — отметили в ведомстве. Ковалев поручил оперативно обеспечивать резервным электроснабжением социально значимые объекты и системы жизнеобеспечения.

Валентина Любашенко