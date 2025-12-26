В Челябинске запустили тоннелепроходческий комплекс на линии метротрама

На строящейся линии челябинского метротрамвая «Север — Юг» 26 декабря запустили тоннелепроходческий комплекс «Полина». Протяженность первого левого перегонного тоннеля от улицы Овчинникова до Торгового центра составит 2175 м, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Выполнять работы будет компания-субподрядчик китайского холдинга CRCC — ООО «16-ое управление СиАрСиСи». В ходе проходки первого перегонного тоннеля будет смонтировано 1557 колец высокоточной железобетонной обделки. В начале следующего года начнут прокладывать второй — правый тоннель с улицы Овчинникова, когда первый комплекс продвинется вперед на нужное расстояние. Кроме того, в 2026 году планируется запустить проходку еще на двух площадках: на остановочном пункте «Улица Косарева» и на улице Каслинская, где возводятся стартовые котлованы.

«Задача 2026 года — обеспечить максимальную проходку, с выходом на все проектные решения. И мы рассчитываем, что в течение ближайших двух лет мы сможем завершить проект и запустить первые станции»,— прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время торжественного запуска первого тоннелепроходческого комплекса.

Комплекс «Полина» изначально использовался на строительстве Большой кольцевой линии московского метро, но для челябинского метротрамвая прошел специальную модернизацию, необходимую для проходки подземных тоннелей в твердых скальных грунтах. Для этого на заводе CRCC в Китае изготовили новый ротор для скальных пород, аналогов которому в России пока нет.

Протяженность первой линии челябинского метротрамвая «Север — Юг» составит более 9 км. Проект предусматривает строительство две подземные станции — «Площадь Революции» и частично готовая «Торговый центр», а также три наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская». Общая стоимость реализации проекта с модернизацией трамвайной сети и обновлением подвижного состава оценивается в 73 млрд руб.