Министерство демографии появится в Нижегородской области в 2026 году

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области с 1 января 2026 года станет министерством демографии и развития человеческого капитала. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам главы региона, обновленное министерство будет следить за демографической динамикой, выявлять ключевые тренды и вырабатывать решения для улучшения демографической ситуации.

Также губернатор сообщил о других изменениях в структуре областного правительства. Министерство социальной политики со следующего года преобразуют в министерство развития и семейной политики. Руководить им продолжит Игорь Седых. «Наша задача на ближайшие годы — достичь существенного роста рождаемости, и результаты последнего полугодия уже внушают большой оптимизм»,— написал губернатор. Точных цифр в публичном доступе нет: Росстат и органы власти перестали публиковать статистику о рождаемости и смертности с весны 2025 года.

Нижегородское министерство образования и науки с 1 января 2026 года разделят на два: министерство образования, которое сосредоточится на дошкольном, школьном и среднем профессиональном образовании, и министерство науки и высшего образования. Вторым ведомством до назначения нового министра будет управлять заместитель председателя правительства Екатерина Солнцева.

