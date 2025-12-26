Глава VK Tech заявил о сохранении планов по IPO

ПАО «ВК Технологии» (VK (MOEX: VKCO) Tech, технологическая вертикаль холдинга VK) сохраняет планы по IPO, однако сроки размещения будут определяться акционером с учетом рыночной конъюнктуры. Об этом в интервью телеканалу Россия 24 сообщил генеральный директор компании Павел Гонтарев. В декабре 2024 года VK сообщал о возможности проведения IPO VK Tech на Московской бирже.

«Мы выпустили проспект, мы работаем уже как публичная компания, ежеквартально раскрывая отчетность. В этом смысле мы как актив готовы к публичному размещению», — сказал господин Гонтарев.

В компании также подтвердили планы по зарубежной экспансии. «Мы успешны в Центральной Азии, смотрим активно на Юго-Восточную Азию и верим, что там тоже будем успешны», — сказал глава VK Tech. В качестве стартовых направлений рассматриваются Вьетнам и Индонезия, при этом компания «смотрит аккуратно», оценивая конкурентов, позиционирование и возможности для партнерств.

Также гендиректор VK Tech сообщил, что компания сохраняет нулевой долг и не нуждается в заимствованиях. По итогам девяти месяцев выручка VK Tech выросла на 39% год к году, до 10,7 млрд руб., скорректированная EBITDA составила 1,5 млрд руб., рентабельность — 13,9%.