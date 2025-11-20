VK на 10% увеличила выручку с начала года

Выручка VK (MOEX: VKCO) за январь–сентябрь по МСФО составила 111,3 млрд руб. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA выросла до 15,5 млрд руб., следует из отчетности компании.

Рентабельность увеличилась на 14 п.п. год к году, до 14%. Доходы от видеорекламы выросли на 69%, до 3,7 млрд руб. Выручка VK Tech достигла 10,7 млрд руб. (+39%). Выручка образовательных сервисов для детей составила 5,4 млрд руб. (+20%). Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 12%, до 26,6 млрд руб.

Компания ожидает, что по итогам года скорректированная EBITDA составит более 20 млрд руб. В январе–сентябре пользователи проводили в среднем на 17% больше времени в сервисах VK. Охват месячной аудитории VK относительно Рунета составил в среднем 97%. Средняя дневная аудитория увеличилась на 834 тыс., до 78 млн пользователей.

О разработках компании — в материале «Ъ» «VK подучила язык».