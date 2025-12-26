Жительница Ставрополя добилась права собственности на офисное здание через суд

Арбитражный суд Ставропольского края признал право собственности предпринимательницы Натальи Авдеевой на торгово-офисное здание площадью 4531,9 кв. м после того, как городские власти отказались выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу Комитета градостроительства администрации Ставрополя.

Заявительница арендует участок на улице Серова с октября 2006 года. В июне 2007 года городская администрация выдала разрешение на возведение двухэтажного офисно-торгового здания площадью 3 тыс. кв. м.

В процессе строительства Наталья Авдеева приняла решение изменить этажность с двух до трех этажей с подвалом. Она заказала новую проектную документацию, которая получила положительное заключение государственной экспертизы в марте 2009 года. Проект предусматривал площадь застройки 1217 кв. м и общую площадь 4158 кв. м.

Предпринимательница обратилась к властям с просьбой скорректировать параметры в разрешении на строительство. Администрация продлила срок действия документа до декабря 2010 года, но увеличить этажность и площадь отказалась.

В итоге городские власти не выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, ссылаясь на несоответствие построенного здания первоначальному разрешению, увеличение площади более чем на пять процентов и расхождения с проектной документацией.

Суд установил, что участок площадью 825 кв. м был предоставлен Наталье Авдеевой в аренду в октябре 2006 года на три года для проектирования и возведения торгово-офисного центра. В период действия разрешения предприниматель возвела нежилое здание общей площадью застройки 1278,9 кв. м со степенью готовности 99%.

В 2014 году два ранее предоставленных участка были объединены в один площадью 1975 кв. м. Сейчас участок находится в пользовании истца на основании договора аренды до июля 2026 года.

По состоянию на 10 января 2024 года возведение было завершено со стопроцентной готовностью. Когда Авдеева обратилась в Росреестр для регистрации права собственности, ведомство приостановило процедуру и рекомендовало получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

Комитет градостроительства подтвердил факты аренды участка и выдачи разрешения на строительство, однако просил отказать в удовлетворении требований истца. Письмом от 15 марта 2024 года в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию было отказано из-за отсутствия актов о подключении к инженерным сетям, заключения органа государственного строительного надзора и несоответствия параметров построенного объекта проектной документации.

Истец просила о признании права собственности на здание, ссылаясь на его соответствие градостроительным нормам и правилам, отсутствие нарушения прав и законных интересов других лиц при сохранении постройки.

Экспертное заключение подтвердило, что торгово-офисное здание соответствует градостроительным и строительным нормам, требованиям пожарной безопасности и санитарным требованиям, а его сохранение не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Экспертиза установила высоту здания с фронтоном 16 метров до верха кровли. С учетом этого параметра размер выступа карнизного свеса кровли не учитывается в площади застройки, поскольку он находится на высоте более 4,5 метров от уровня планировочной отметки грунта.

Истец также представил в суд договор подряда на монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и пожарных извещателей в спорном объекте со сроком окончания работ до конца 2025 года.

Суд учел наличие у истца права аренды на земельный участок, а также подтверждение экспертизой соответствия спорного здания градостроительным, строительным и иным обязательным требованиям. На основании этого исковые требования были удовлетворены.

