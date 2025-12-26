АСВ подало иск о взыскании 1 млрд руб. с ульяновского губернатора

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков на сумму более 1 млрд руб. с губернатора Ульяновской области Алексея Русских, а также с бывших бенефициаров «Международного строительного банка». Об этом сообщило издание Frank Media со ссылкой на пресс-службу агентства.

По данным АСВ, в ходе заключительного этапа банкротства кредитной организации были выявлены сделки по выводу активов банка. В пресс-службе АСВ подтвердили, что одним из ответчиков является действующий глава Ульяновской области. Ранее агентство не подавало исков к действующим губернаторам. По словам экспертов, привлечение к ответственности действующих чиновников как бенефициаров — нечастая практика и требует долгого расследования.

Банк России отозвал лицензию «Международного строительного банка» в 2017 году из-за рискованной бизнес-модели банка и кредитных схем. АСВ подало иск через девять дней после приговора трем бывшим топ-менеджерам банка. Суд установил, что фигуранты в 2014-2017 годах составляли договоры на выдачу невозвратных кредитов. Всего они растратили более 1,1 млрд руб., которые затем похитили.