Экс-сотрудникам «Международного строительного банка» дали до 6,5 года за растрату

Басманный районный суд Москвы вынес приговор по делу о растрате трем бывшим сотрудникам ООО КБ «Международный строительный банк» (МСБ). По 6,5 года общего режима получили советник и зампредседателя правления банка Альберт Карпов и Александр Кривцов. Начальнику департамента аналитики и риск-менеджмента Ивану Ульянову дали шесть лет лишения свободы, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Суд установил, что фигуранты в 2014-2017 годах составляли договоры на выдачу невозвратных кредитов. Всего они растратили более 1,1 млрд руб., которые затем похитили.

Центробанк отозвал лицензию у МСБ 28 апреля 2017 года. На тот момент кредитная организация занимала 423-е место в банковской системе страны. В сообщении ЦБ указывалось, что руководство и собственники банка использовали «схемные» операции и выводили из него активы, из-за чего МСБ утратил способность выполнять свои обязательства.

Никита Черненко