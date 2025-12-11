За двумя станциями погонишься

Ввод в эксплуатацию станций «Юго-Западная» и «Путиловская» запланирован в конце декабря 2025 года, сообщил губернатор Александр Беглов. Ранее власти говорили лишь о техническом движении поездов, теперь горожанам обещают открыть станции и для пассажиров. К 2030 году в Петербурге по словам градоначальника будут открыты еще четыре станции метро, но опрошенные изданием эксперты считают, что эти обещания выглядят не очень реалистично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в вагоне метрополитена в день несостоявшегося открытия станции «Проспект Славы» в сентябре 2019 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в вагоне метрополитена в день несостоявшегося открытия станции «Проспект Славы» в сентябре 2019 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Обсуждение возможности открытия двух новых станций началось еще летом этого года. В предвыборной кампании Александра Беглова говорилось именно о внедрении «Юго-Западной» и «Путиловской» в систему общественного движения, а не о техническом запуске, хотя в комитете по строительству Петербурга заявляли, что к концу года закончатся только строительные работы.

После неоднократных переносов первый участок шестой линии метро откроют для пассажиров до конца года, но точная дата по-прежнему не называется. В «Метрострое Северной столицы» ответить на вопросы о дате ввода станций не смогли, заявив лишь, что запуск пройдет в «заявленный проектом срок». На данный момент «Юго-Западная» и «Путиловская» уже находятся в реестре маршрутов городского метро, а на антикоррупционной экспертизе находится проект комтранса о разработке графиков движения станций, сообщает сайт администрации Петербурга.

Наземный вестибюль «Юго-Западной» будет находиться на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова, а «Путиловская» станет пересадочной на действующую станцию «Кировский завод». Станции должны будут разгрузить трафик Красносельского района.

Власти города уточнили сроки ввода и ремонта других станций. По плану, строительство станции «Улица Доблести» запланировано на 2028 год, на 2029 год — «Богатырская», «Каменка» и выход со станции «Театральная». В 2030 году откроют «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную». Метро «Морской фасад» и «Гаванская» собираются ввести до 2034 года, но это еще неточная дата, отметил губернатор.

К 2035 году планируется открыть 16 новых станций метро, из которых десять запустят до 2030 года. Всего на строительство метро выделят 217 млрд рублей в течение трех лет, из которых в 2026 году предусмотрено 51 млрд, из которых на «Юго-Западную» потратят еще 15,1 млрд рублей, хотя все работы к тому времени закончат. На 2027 год под строительство предусмотрено чуть больше — 80 млрд рублей, а на 2028-й — 86,3 млрд рублей.

Опрошенные «Ъ Северо-Запад» эксперты сходятся во мнении, что заявленные планы выполнимы не полностью. Директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин обращает внимание, что по части проектов все еще мало деталей, к примеру, по «Площади Репина». Работы сразу на нескольких направлениях не являются рациональными, так они не позволяют ввести новую линию метро полноценно.

Его поддержал транспортный аналитик Владислав Булгаков, отметив, что введение «Юго-Западной» и «Путиловской» мало повлияет на ситуацию в городе, пока коричневую ветку не продлят до станций-пересадок. Тем самым Петербург может поставить рекорды по числу открытых станций, но не интегрировать их в городской транспорт, из-за чего они не будут востребованы у жителей.

Стефания Барченкова