За двумя станциями погонишься
В Петербурге введут в эксплуатацию «Юго-Западную» и «Путиловскую» до конца 2025 года
Ввод в эксплуатацию станций «Юго-Западная» и «Путиловская» запланирован в конце декабря 2025 года, сообщил губернатор Александр Беглов. Ранее власти говорили лишь о техническом движении поездов, теперь горожанам обещают открыть станции и для пассажиров. К 2030 году в Петербурге по словам градоначальника будут открыты еще четыре станции метро, но опрошенные изданием эксперты считают, что эти обещания выглядят не очень реалистично.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в вагоне метрополитена в день несостоявшегося открытия станции «Проспект Славы» в сентябре 2019 года
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Обсуждение возможности открытия двух новых станций началось еще летом этого года. В предвыборной кампании Александра Беглова говорилось именно о внедрении «Юго-Западной» и «Путиловской» в систему общественного движения, а не о техническом запуске, хотя в комитете по строительству Петербурга заявляли, что к концу года закончатся только строительные работы.
После неоднократных переносов первый участок шестой линии метро откроют для пассажиров до конца года, но точная дата по-прежнему не называется. В «Метрострое Северной столицы» ответить на вопросы о дате ввода станций не смогли, заявив лишь, что запуск пройдет в «заявленный проектом срок». На данный момент «Юго-Западная» и «Путиловская» уже находятся в реестре маршрутов городского метро, а на антикоррупционной экспертизе находится проект комтранса о разработке графиков движения станций, сообщает сайт администрации Петербурга.
Наземный вестибюль «Юго-Западной» будет находиться на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова, а «Путиловская» станет пересадочной на действующую станцию «Кировский завод». Станции должны будут разгрузить трафик Красносельского района.
Власти города уточнили сроки ввода и ремонта других станций. По плану, строительство станции «Улица Доблести» запланировано на 2028 год, на 2029 год — «Богатырская», «Каменка» и выход со станции «Театральная». В 2030 году откроют «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную». Метро «Морской фасад» и «Гаванская» собираются ввести до 2034 года, но это еще неточная дата, отметил губернатор.
К 2035 году планируется открыть 16 новых станций метро, из которых десять запустят до 2030 года. Всего на строительство метро выделят 217 млрд рублей в течение трех лет, из которых в 2026 году предусмотрено 51 млрд, из которых на «Юго-Западную» потратят еще 15,1 млрд рублей, хотя все работы к тому времени закончат. На 2027 год под строительство предусмотрено чуть больше — 80 млрд рублей, а на 2028-й — 86,3 млрд рублей.
Опрошенные «Ъ Северо-Запад» эксперты сходятся во мнении, что заявленные планы выполнимы не полностью. Директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин обращает внимание, что по части проектов все еще мало деталей, к примеру, по «Площади Репина». Работы сразу на нескольких направлениях не являются рациональными, так они не позволяют ввести новую линию метро полноценно.
Его поддержал транспортный аналитик Владислав Булгаков, отметив, что введение «Юго-Западной» и «Путиловской» мало повлияет на ситуацию в городе, пока коричневую ветку не продлят до станций-пересадок. Тем самым Петербург может поставить рекорды по числу открытых станций, но не интегрировать их в городской транспорт, из-за чего они не будут востребованы у жителей.