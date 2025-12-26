Жертвы возвратных действий

Доля возврата билетов в связи с временными ограничениями работы аэропортов и двойным ростом длительных задержек рейсов выросла за год в пределах 2 процентных пунктов. Различные участники рынка оценивают долю возврата по разным причинам от 3,7% до 6%. В авиакомпаниях при этом отмечают небольшой рост покупок билетов по невозвратным тарифам. Источники “Ъ” полагают, что хорошим считается показатель до 3%, но гораздо больший урон перевозчики несут из-за превентивного оттока пассажиров с коротких маршрутов. В числе наиболее пострадавших направлений эксперты называют авиарейсы между Москвой и Петербургом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич, Коммерсантъ Фото: Маргарита Синкевич, Коммерсантъ

На фоне ограничений в аэропортах из-за беспилотной угрозы доля возращенных авиабилетов на внутренних рейсах выросла за одиннадцать месяцев текущего года с 6% до 8%, подсчитали аналитики компании «Аэроклуб». На международных линиях этот показатель, по их подсчетам, не изменился и составил около 12%. Показатель учитывает билеты как по возвратным, так и невозвратным тарифами.

По данным сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса», доля возвратов в этом году среди деловых туристов составила 4% против 3,3% годом ранее на внутренних направлениях. У всех остальных путешественников за рассматриваемый период доля возвратов выросла с 2,8% до 3,7%.

В пресс-службах авиакомпаний цифры раскрывать не стали. В S7 заявили, что количество возвратов на фоне ограничений в аэропортах «действительно увеличилось по сравнению с прошлым годом» и у компании этот рост находится «на сопоставимом с рынком в целом уровне». В S7 уточнили лишь, что доля возвратов сохранилась «на целевом уроне ниже 5%». В авиакомпании «Аэрофлот», которая также продает билеты дочерней «России», уточнили, что в этом году билеты возвращали около 4,5%, не комментируя разницу с прошлым годом. В других опрошенных компаниях не стали официально раскрывать показатели.

По словам источников “Ъ” в четырех компаниях, объем возвратов по всем причинам не превышает 5–6%, рост за год оценивается в пределах от 0,5% до 2%.

При этом в этих компаниях также фиксируют рост бронирований авиабилетов по возвратным тарифам. Но эта тенденция, по мнению собеседников “Ъ”, не связана с волной закрытий в аэропортах. Процедуры возврата билетов для пассажиров, уже в аэропорту решивших отказаться от полета в связи с переносом рейса из-за ограничений, в целом отлажены у большинства авиакомпаний, поясняет один из источников “Ъ”, что является достаточной мотивацией приобретать возвратные билеты.

Как подсчитали в «АльфаСтраховании», за одиннадцать месяцев этого года количество длительных задержек рейсов (от четырех часов и более) выросло более чем вдвое. Рост количества возвратов напрямую коррелирует с динамикой задержек, поскольку вынужденные возвраты с автоматическим возвратом средств пассажиру также попадают в общую статистику компаний, говорит главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин.

На этом фоне драматической волны возвратов в этом году не произошло, что можно считать «показателем устойчивой работы отрасли», говорит источник “Ъ” в руководстве АЭВТ, по предварительным оценкам которого в целом по отрасли показатель не превышает 5%.

Но, по его мнению, в докризисные времена объем возвратов, как правило, не превышал 3% в год, поэтому «текущие проценты также финансово обременительны для перевозчиков». Но более «ощутимым ударом» по недополученной выручке авиакомпаний он считает отток пассажиров на альтернативные виды транспорта на коротких маршрутах: «Гораздо болезненной становится ситуация, когда пассажир отказывается от самой идеи перелета, опасаясь сбоев в расписании». Наибольший отток пассажиров происходит на «деловых направлениях», и особенно на рейсах между Москвой и Петербургом, продолжает Илья Шатилин. «Если отпускник, который летит в условный Сочи, готов подождать несколько часов и все равно полетит, то бизнес-пассажир, которому важно четкое расписание, выберет более дорогую поездку поездом с гарантированным временем прибытия»,— отмечает он.

Айгуль Абдуллина