Детская мебель доросла до экспорта

Мировой рынок детской мебели в 2025 году оценивается $38,5 млрд и устойчиво растет. Эксперты Global Market указывают на подъем за счет ряда факторов: прежде всего это увеличение рождаемости и повышенное внимание к безопасности и комфорту детей. В России коэффициент рождаемости 1,4 на одну женщину. И, согласно последним заявлениям Владимира Путина, положительная демографическая тенденция обозначилась только в 25 регионах страны. Тему продолжит Дарья Надина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Это влияет на отечественных производителей, которые переориентируют производство на экспортную модель, рассказывает заместитель директора «Оптипром-А» Олег Задорожный. Его предприятие, расположенное в Архангельске, отправляет на экспорт до 30% всех собранных детских кроваток: «Мы отправляем нашу продукцию в страны ближнего зарубежья. Активные наши покупатели — Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. И мы стараемся долю поддерживать, чтобы экспорт занимал определенный процент. Потому что всё меняется: когда-то внутренний рынок растет, когда-то экспорт. Поэтому нам удобно и там и там присутствовать».

В Казахстане показатель рождаемости ровно в два раза выше, чем в России: коэффициент на одну женщину составляет 2,8, в Узбекистане — 2,7. Впрочем, власти этих государств тоже не вполне довольны статистикой и указывают на снижение рождаемости в последние годы. Участники отрасли говорят, что, несмотря на сложности, рынок детской мебели в России за последние годы развился и окреп. В стране работает около 200 фабрик различного масштаба — от небольших цехов до масштабных производств. Предприятия расположены практически во всех регионах страны. И своих покупателей они все чаще ищут в сегменте e-commerce. Прямая коммуникация с клиентом вынуждает производителей держать конкурентные цены, а еще уделять больше внимания инструкциям по сборке. Все больше российских компаний стремятся создавать простые схемы — такие, как у некогда флагмана IKEA.

Взаимодействовать с клиентом напрямую, через марткетплейсы, действительно выгодно, но зачастую сложно, продолжает Олег Задорожный. Его предприятие «Оптипром-А» подключилось к программе РВБ «Платформа роста» для минимизации рисков в формате интернет-торговли: «Есть точка входа, есть менеджер, который с тобой поддерживает диалог. И в связи с тем, что на маркетплейсах происходят изменения в достаточно короткий промежуток времени (там каждый месяц может что-то меняться), когда есть у кого проконсультироваться, к кому обратиться с вопросами, это очень сильно помогает».

Потенциал у рынка в России есть — этому способствует не только развитие e-commerce, но и отсутствие серьезной конкуренции с иностранными компаниями. Отечественные производители успешно заняли средний и бюджетный сегмент и, очевидно, будут активно развиваться в 2026-м.

Дарья Надина