Тамбов изучает возможность строительства крематория по предложению из Воронежа

Городские власти Тамбова изучают возможность строительства крематория — подобные инициативы время от времени поступают в мэрию, в том числе из других регионов. В очередной раз такое предложение поступило из Воронежа. В горадминистрации будут обсуждать и смотреть, есть ли для этого условия, сообщил журналистам мэр Тамбова Максим Косенков в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Косенкова, тема кладбищенского хозяйства требует серьезного подхода и внедрения современных практик, которые уже давно используются в других городах, пишут «Новости Тамбова».

Мощности Полынковского кладбища в Тамбове, как отметил мэр, уже исчерпаны — для захоронений начали использовать кладбище в Лужках.

В октябре в АО «Воронежское похоронное бюро» (ВПБ, крупнейший участник рынка ритуальных услуг Воронежа и владелец единственного в Черноземье крематория) рассказали «Ъ-Черноземье», что в РФ один крематорий приходится на 5 млн человек и говорить о конкуренции в этом секторе пока преждевременно. За услугами кремации в ВПБ обращаются как сами воронежцы, так и родственники покойных из Липецкой, Орловской, Тамбовской, Курской, Белгородской и Саратовской областей.

Денис Данилов