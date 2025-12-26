Депутат Горелкин заверил, что в России не будут наказывать за использование VPN

В России не планируется и не обсуждается введение штрафов за использование VPN-сервисов. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Ответственность в России грозит лишь тем, кто использует VPN для совершения преступлений, а также рекламирует способы обхода блокировок, заявил парламентарий. «Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются»,— написал депутат.

Так господин Горелкин прокомментировал планы властей Дании по ограничению использования VPN. 15 декабря издание The Register сообщило, что датское правительство хочет услышать мнение граждан о предложенных поправках к законам страны об авторском праве и телерадиовещании. Законопроект предполагает ограничение использования VPN-сервисов для просмотра контента, который официально недоступен в Дании. Министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт опроверг слухи о том, что власти хотят полностью запретить VPN в стране.

«Всем понятно, что причина совсем не в пиратах»,— полагает Антон Горелкин. Депутат предположил, что Европа выбрала Данию в качестве тестового полигона: если такой закон получится ввести в одной стране, то будет легче запретить VPN во всем Евросоюзе. Это лишит европейских граждан доступа к альтернативной информации, считает господин Горелкин.

По данным за октябрь, в 2025 году в России заблокировали 258 VPN-сервисов, что на 31% больше прошлогоднего результата, сообщал руководитель лаборатории подведомственного Роскомнадзору (РКН) «Главного радиочастотного центра» Владислав Смирнов.