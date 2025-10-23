РКН заблокировал почти 260 VPN-сервисов за 2025 год

В 2025 году в России заблокировали 258 VPN-сервисов, чтобы обезопасить Рунет, сообщил руководитель лаборатории подведомственного Роскомнадзору (РКН) «Главного радиочастотного центра» Владислав Смирнов. Он отметил, что это на 31% больше прошлогоднего результата.

Господин Смирнов представил результаты ведомства на форуме «Спектр-2025». Из его презентации следует, что РКН заблокировал более 1,2 млн ресурсов (+50% к показателю прошлого года), 119 тыс. фишинговых сайтов (+441%), 410 центров распространения вредоносного ПО, 252 анонимных почтовых сервиса (+20%), 173 приложения (+28%), передает «Интерфакс».

В октябре 2024 года РКН сообщил о блокировке 197 VPN-сервисов за год. С 1 марта в России запрещено рекламировать средства обхода блокировок. За нарушение закона грозит штраф до 80 тыс. руб. для граждан, до 150 тыс. для должностных и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.