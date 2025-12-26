Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать за подделку договора

Таганский районный суд Москвы сегодня должен был рассмотреть ходатайство следствия о заочном аресте продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Заседание, однако, отложили в связи с «временной нетрудоспособностью» адвоката фигуранта.

В ноябре Андрея Разина объявили в розыск. Ему было заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, Андрей Разин использовал поддельный договор с основателем группы и автором песен Сергеем Кузнецовым и получал по нему выплаты как правообладатель. Потерпевшей по делу признана вдова господина Кузнецова. Ущерб оценивается в примерно 500 млн руб. Господину Разину грозит до 10 лет лишения свободы.

Андрей Разин покинул Россию сразу после возбуждения уголовного дела. По некоторым данным, продюсер находится в США.

Ранее Андрей Разин пытался оспорить сделку между Сергеем Кузнецовым и бывшим солистом группы Юрием Шатуновым, настаивая, что права на 27 песен были переданы ему еще в 1992 году. Суд признал договор о передаче прав недействительным, подлинность соглашения между участниками группы Кузнецовым и Шатуновым была подтверждена. В августе 2025 года это решение было оставлено в силе Оренбургским областным судом, который отклонил апелляционную жалобу продюсера Разина.

Ефим Брянцев