С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД

Дептранс Москвы сообщил о «точечном» изменении тарифов на парковку с 2 января 2026 года. Изменение цен затронет 10,5% участков существующих платных зон, загруженных более, чем на 80%. Максимальный тариф остается прежним. Полный список улиц и участков, где меняется стоимость хранение авто, опубликован на транспортном портале Москвы.

Корректировка цен позволит освободить самые загруженные парковки и упростит поиск свободных мест для приезжающих водителей, пояснили в дептрансе. На 12 улицах, загруженных менее, чем на 50%, цена парковки будет снижена.

Также с 2 января повышается цена на проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) — до 13 руб. за участок или 117 руб. за проезд всех девяти участков дороги. «Индексация позволит продолжать делать поездку по МСД быстрой, комфортной и предсказуемой по времени», пояснили в дептрансе.

Платный проезд на МСД введен с 15 февраля 2025 года для самых загруженных часов (с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00). Сначала проезд по одному участку стоил 5 руб., с 1 июня — 7 руб., с 13 октября – 10 руб.

Иван Буранов