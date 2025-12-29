В Татарстане на капремонт больниц направят 429,4 млн рублей

На капитальный ремонт пяти медицинских учреждений Татарстана планируется направить 429 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Наибольшее финансирование (180 млн руб.) предусмотрено на обновление блока детской реанимации Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А. Ф. Агафонова в Казани.

Кроме того, проведут капитальный ремонт здания стационара Городской клинической больницы № 2 в Казани, на эти цели выделили 74 млн руб. Запланированы работы в стационаре Городской клинической больницы № 16 (49,9 млн руб.), капитальный ремонт здания Городской клинической больницы № 12 (35 млн руб.), а также обновление зданий роддома, гинекологии и женской консультации Городской клинической больницы № 7 имени М. Н. Садыкова (90,5 млн руб.).

Работы включают капитальный ремонт зданий, установку медицинского оборудования, закупку мебели и инвентаря, а также благоустройство прилегающих территорий. Их должны завершить до 1 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан», источником финансирования служит бюджет Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на капремонт трех медучреждений выделят 414,4 млн руб.

Анна Кайдалова