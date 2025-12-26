В Татарстане на капремонт трех медучреждений выделят 414,4 млн рублей
На капитальный ремонт зданий трех государственных медицинских учреждений Татарстана выделят 414,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Наибольший объем финансирования — 170 млн руб. — предусмотрен на капитальный ремонт Госпиталя для ветеранов войн в Казани на улице Исаева. Работы включают строительно-монтажные работы, установку и монтаж оборудования, закупку мебели и инвентаря, а также благоустройство территории.
Еще 150 млн руб. направят на капитальный ремонт здания стационара Центральной городской клинической больницы № 18 имени профессора К. Ш. Зыятдинова в Казани на улице Хади Мавлютова. Оставшиеся 94,4 млн руб. запланированы на капитальный ремонт здания Ново-Кинерской участковой больницы Арской центральной районной больницы. Работы будут проведены в селе Новый Кинер Арского района.
Завершить работы планируется до 1 декабря 2026 года. Финансирование осуществляется за счет бюджета республики.
Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».