Андрей Ворушилин вновь возглавил Курганинский район

Андрей Ворушилин вступил в должность главы Курганинского района на очередной срок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Торжественную церемонию провели на очередной сессии районного Совета, где принял участие начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Евгений Чупров. Он вручил Андрею Ворушилину удостоверение главы района и поздравил со вступлением в должность.

По данным краевой администрации, Андрей Ворушилин родился 3 сентября 1965 года в Курганинске. Он работал на руководящих должностях в городе и в районе, а также был главой Курганинского городского поселения. С 2015 года чиновник возглавляет район.

Алина Зорина