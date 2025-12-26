На какую поддержку могут рассчитывать локальные производители?

Чего стоит запустить собственное производство детской мебели в России? Как проще работать — по контракту для брендов или напрямую онлайн? Что покупатели ценят в продукции прежде всего? Насколько высока конкуренция в данной нише? И как меняется география экспорта? Об этом ведущая “Ъ FM” Дарья Надина побеседовала с заместителем директора компании «Оптипром-А» Олегом Задорожным.

