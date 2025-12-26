РПН взыскал с заповедника «Фанагория» вред за свалку на побережье

Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) по иску Росприроднадзора обязал федеральный государственный музей-заповедник «Фанагория» выплатить более 326 тыс. руб. за экологический ущерб, причинённый почвам. На землях учреждения была обнаружения крупная несанкционированная свалка в непосредственной близости от Таманского залива Азовского моря.

Нарушение было выявлено в конце ноябре 2024 года во время плановой проверки Росприроднадзора Таманского залива на участке музея-заповедника в Темрюкском районе края в поселке Приморский.

В частности, специалисты РПН увидели коммунальные отходы в полиэтиленовых пакетах, автомобильные покрышки, пластиковые канистры и прочий мусор. Отобранные пробы почвы изучили в лаборатории. Результаты исследования показали значительное превышение предельно допустимые концентрации опасных веществ (нефтепродуктов и тяжелых металлов) в грунте. Эксперты заключили, что такая нагрузка наносит существенный вред почвам.

Однако музей-заповедник ни возместил ущерб добровольно, ни направил в суд ни своих представителей, ни каких-либо возражений. И суд постановил взыскать с него обозначенную РПН сумму вреда. Решение в законную силу пока не вступило.

Государственный музей-заповедник «Фанагория» создан 18 апреля 2014 года распоряжение Правительства РФ. Однако фактически Фанагорийская экспедиция Института археологии РАН поддерживалась благотворительным фондом Олега Дерипаска «Вольное дело» еще с 2004 года. В 2012 году здесь был открыт Научно-исследовательский центр «Фанагория», который стал постоянно действующей базой экспедиции и позволил вести научные исследования круглогодично. Согласно данным сайта музея-заповедника, сегодня в здании Центра формируется крупнейшая в России научная библиотека по античному, римскому и византийскому периодам истории Юга России и Крыма, а также в целом древней истории Греции, Рима, Византии, возникновению и развитию христианства в России. Также тут оборудованы современные лаборатории, позволяющие учёным прямо на месте раскопок вести исследования и реставрацию находок, здесь также хранится оборудование экспедиции.

Михаил Волкодав