В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность
На территории Краснодарского края днем 26 декабря объявили беспилотную опасность. Жители региона получили сообщения от МЧС России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В крае существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов. Граждан призывают укрыться в безопасном помещении, отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.
«Ъ-Кубань» писал, что на территории поселка Кировское Республики Крым загорелось здание из-за атаки беспилотников.