В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность

На территории Краснодарского края днем 26 декабря объявили беспилотную опасность. Жители региона получили сообщения от МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В крае существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов. Граждан призывают укрыться в безопасном помещении, отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.

«Ъ-Кубань» писал, что на территории поселка Кировское Республики Крым загорелось здание из-за атаки беспилотников.

Алина Зорина