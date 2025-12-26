Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность

На территории Краснодарского края днем 26 декабря объявили беспилотную опасность. Жители региона получили сообщения от МЧС России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В крае существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов. Граждан призывают укрыться в безопасном помещении, отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.

«Ъ-Кубань» писал, что на территории поселка Кировское Республики Крым загорелось здание из-за атаки беспилотников.

Алина Зорина

