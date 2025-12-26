Ребенок ранен при атаке дрона в Белгородской области

Два мирных жителя пострадали при атаке FPV-дрона в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области. Беспилотник нанес удар по автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородца с баротравмой и осколочным ранением лица отправили в областную клиническую больницу (ОКБ). Восьмилетнюю девочку, получившую минно-взрывную травму и осколочные ранения лица и плеча, транспортировали в детскую ОКБ.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», сегодня один человек погиб и еще один пострадал из-за атак беспилотников в Курской области.

Денис Данилов