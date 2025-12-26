В Петербурге определили самые дорогие спектакли на январских праздниках

Жители и гости Санкт-Петербурга начинают планировать свой досуг заранее — по данным аналитиков витрин Ticketland и Ticketscloud, покупать билеты на культурные события 1-12 января начали за 56 дней до показа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Синяя птица» в Детском музыкальном театре «Зазеркалье» в Санкт-Петербурге

Фото: Ольга Замелюк / Детский музыкальный театр «Зазеркалье» Спектакль «Синяя птица» в Детском музыкальном театре «Зазеркалье» в Санкт-Петербурге

Фото: Ольга Замелюк / Детский музыкальный театр «Зазеркалье»

Как сообщили «Ъ Север-Запад» представители агрегаторов, больше всего билетов на данный момент продано на постановки Большого драматического театра (БДТ) — «Гроза», «Губернатор», «Утиная охота». Также в топе продаж постановка «Синяя птица» в детском музыкальном театре «Зазеркалье» и спектакль «Шагал. Цвета любви» в Учебном театре на Моховой.

При этом самые дорогие билеты на показы спектаклей на период с 1 по 12 января зафиксированы на балет «Щелкунчик» в Мариинском театре — средняя стоимость составляет 30 797 рублей. За 17 415 руб. можно посетить Новогоднюю диснеевскую елку в Особняке Серебрякова. Замыкает тройку самых дорогих средних билетов в Петербурге постановка «Преступление и наказание» в Театре балета Бориса Эйфмана — билет туда обойдется, в среднем, в 14 665 рублей.

Также в топ-5 самых дорогих билетов вошли постановки «Конек-Горбунок» и «Щелкунчик» в Михайловском театре. Средние цены на билеты на данные спектакли составили 9 526 и 9 023 рублей соответственно.

Подробнее об этих и других культурных событиях предстоящих праздничных дней — в еженедельной афише «Ъ Северо-Запад».

Андрей Цедрик