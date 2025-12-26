Татьяна Навка, братья Запашные, нашествие «Щелкунчиков» и череда праздничных концертов

В Северной столице наступает самое волшебное и насыщенное время года — период зимних праздников, когда культурная жизнь города превращается в непрерывный карнавал. Жителей и гостей Петербурга ждут ледовые и цирковые шоу, традиционные балеты и рождественские концерты, встречи с легендами музыки и новые театральные прочтения классики. Выбрать из этого калейдоскопа событий мероприятие по душе поможет афиша «Ъ Северо-Запад».

Ледовое новогоднее шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»

Фото: предоставленно организаторами Ледовое новогоднее шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»

Фото: предоставленно организаторами

Ледовое новогоднее шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» можно будет увидеть в СК «Юбилейный» с 26 декабря по 8 января. История любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратится в праздник на льду с танцами, песнями, шутками, мистикой и ярким народным колоритом. Зрителям обещают подарить увлекательное путешествие в мир красочных народных традиций и яркой самобытной истории. В главных ролях выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, чемпионы Европы и мира, призеры Олимпийских игр — Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Степанова, Иван Букин, Артур Гачинский, Татьяна Розанова и другие именитые фигуристы.

«Русские музыкальные сезоны» 26 декабря приглашают в Новогоднее оскароносное путешествие в пространстве «Ленполиграфмаш». Программа охватит фильмы с 1960-х годов до наших дней. Гости вечера услышат коллекцию из самых ярких саундтреков, которые удостоились премии «Оскар». Поклонникам кино и музыки предлагают открыть новые грани знакомых мелодий в нетривиальной атмосфере.

Лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков

Фото: «Чиж & Co» Лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков

Фото: «Чиж & Co»

В клубе Douglas 28 декабря выступит коллектив «Чиж & Co». Концерт станет ностальгическим возвращением к хитам 1990-х годов: давно ставшие народными песни «Вечная молодость», «Полонез», «Перекресток» и «О любви» в исполнении одного из самых известных блюз-роковых музыкантов России Сергея Чигракова гарантированно прозвучат. Хотя группа не выпускала альбомов с новым материалом с 1999 года, на концерте могут прозвучать и свежие композиции, о которых ходят слухи с 2019 года.

Концерт «Штраус — гала» пройдет 28 декабря и 7 января в парадном Большом Итальянском просвете Государственного Эрмитажа. Ансамбль солистов Балтийского симфонического оркестра исполнит знаменитые вальсы, польки и марши династии Штраусов, музыка которых стала символом имперской Вены и обязательной частью праздничного репертуара. Инструментальный вечер перенесет гостей в атмосферу бального великолепия среди музейных интерьеров.

В «Планетарии № 1» 29 и 30 декабря можно посетить концерт «Орган в Планетарии. Рождество» от команды Amadeus Concerts. Ведущие органисты Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии исполнят шедевры мастеров мировой классической музыки внутри большого проекционного купола диаметром 37 м. «Орган в Планетарии» — это возможность не просто окунуться в завораживающую музыку, но и убежать от повседневных забот и почувствовать волшебство наступающих праздников.

Концерт «#В_СВЕЧАХ: Новогодняя классика в усадьбе Г. Р. Державина»

Фото: предоставленно организаторами Концерт «#В_СВЕЧАХ: Новогодняя классика в усадьбе Г. Р. Державина»

Фото: предоставленно организаторами

За атмосферой волшебства и тепла, где звуки бессмертных произведений великих композиторов создадут неповторимое настроение праздника, следует обращаться к концерту «#В_СВЕЧАХ: Новогодняя классика в усадьбе Г.Р. Державина», который пройдет 29 декабря и 6 января. Гости вечера погрузятся в мир изысканных мелодий и ярких эмоций. Под мягким светом свечей в историческом зале зрители услышат шедевры, которые наполнят сердца радостью и умиротворением. Программа завершится главными зимними композициями в исполнении детского хора.

Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского представит балет «Щелкунчик» на музыку Чайковского 29–31 декабря, 5–6 и 9–10 января на сцене «Колизей Арены», а также 11 января в концертном зале «У Финляндского». Знакомая сказка Гофмана в классической хореографии Елизаветы Меньшиковой (либретто Мариуса Петипа) с красочными декорациями и волшебными превращениями станет идеальным новогодним путешествием в мир грез для зрителей всех возрастов.

Эдгард Запашный в спектакле «Сказка о Золотой рыбке»

Фото: Елена Бледных Эдгард Запашный в спектакле «Сказка о Золотой рыбке»

Фото: Елена Бледных

Большой Московский цирк привезет в Петербург «Сказку о Золотой рыбке», которую будут показывать в КСК «Арена» с 30 декабря по 11 января. Постановка Аскольда Запашного и Дарьи Пурчинской продолжает «пушкинский цикл» труппы. В представлении задействованы хищники Эдгарда Запашного, медведи Рената Касеева, шимпанзе Гермес, а также номера джигитовки, акробатики и эквилибра, объединенные общим сюжетом.

Симфонический оркестр Impulse Orchestra под управлением дирижера Игоря Томашевского представит 30 декабря в концертном зале «Колизей Арена» программу, посвященную творчеству двух великих кинокомпозиторов — Эннио Морриконе и Нино Роты. В концерте-трибьюте прозвучат знаменитые темы из классических фильмов в симфонических аранжировках, переносящие слушателей в волшебный мир киномузыки.

Шоу «Бременские музыканты»

Фото: Шоу «Бременские музыканты» на льду Шоу «Бременские музыканты»

Фото: Шоу «Бременские музыканты» на льду

С 30 декабря по 6 января в Ледовом дворце Санкт-Петербургский ледовый театр представит премьеру шоу «Бременские музыканты» на льду. В основе спектакля — сюжет культового советского мультфильма на музыку Геннадия Гладкова. На лед выйдут звезды фигурного катания: Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Владислав Дикиджи, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, а также олимпийская чемпионка Елена Бережная. Режиссером постановки выступил Дмитрий Хонин, хореографом — Никита Михайлов. Шоу, созданное с кинематографическим подходом, включает интерактивные элементы, новые сюжетные линии и неожиданный финал.

Спектакль Антона Федорова «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова можно будет увидеть 30 и 31 декабря на Основной сцене Большого драматического театра. Режиссер поместит главного героя Виктора Зилова в пространство воспоминаний, где тот попытается найти себя и понять, действительно ли то, что подсказывает память, происходило с ним, или это пространство коллективной памяти и его драма лишена какой-либо индивидуальности. «Процесс вспоминания как желание что-то исправить — центральная тема спектакля»,— подчеркивает постановщик.

Международный фестиваль «Петербургские набережные»

Фото: ФЕМФ КМ «ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» Международный фестиваль «Петербургские набережные»

Фото: ФЕМФ КМ «ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Международный фестиваль «Петербургские набережные» завершит свой сезон 31 декабря двумя праздничными концертами «Новогодний киноэкспресс» в Большом зале Дома Кино. В сопровождении симфонического оркестра Ленинградской областной филармонии под управлением Михаила Голикова выступят оперные звезды из Италии, Армении и России: итало-бельгийский тенор Микаэль Спадаччини, сопрано Лусине Макарян и Карина Чепурнова, баритон Владимир Целебровский. В программе — арии из опер и мелодии из любимых новогодних фильмов, которые прозвучат под калейдоскоп кинокадров на большом экране. Гостей также ждут интерактивный конферанс Сергея Прохорова, номер на редком инструменте кеманче и встреча с символом наступающего года.

Новый год с 31 декабря на 1 января можно будет встретить в «Джаз-клубе Игоря Бутмана» с программой певицы Саши Алмазовой — одной из самых выразительных представительниц городской джазовой сцены. В ее исполнении прозвучат авторские композиции и редкие праздничные песни в новых аранжировках. Вечер откроет выступление джазового вокалиста Дениса Кузьмина и его квартета, а после концерта гостей ждет танцевальный блок от кубинского коллектива Хуана Орландиса. Атмосферу поддержат интеллектуальные конкурсы и розыгрыши.

Группа Billy's Band

Фото: группа Billy's Band Группа Billy's Band

Фото: группа Billy's Band

Если уже 1 января не сидится дома, на выручку традиционно придет концерт группы Billy’s Band в клубе «Космонавт». На сцену выйдут абсолютные эксперты по блюзу в голове, коктейлям из лунного света и вина, возвышенным размышлениям и выведению из излишней тягости постновогодней ночи. Организаторы уверяют, что поход на концерт — лучшая альтернатива всему, чем можно было бы заняться в первый вечер Нового года. Мероприятие подарит возможность вновь проникнуться атмосферой кефирного счастья, снежных песен и биллизбендовского драйва.

Гала-концерт композитора Глеба Матвейчука, посвященный его театральному творчеству, пройдет 2 января во Дворце искусств Ленинградской области. В сопровождении симфонического оркестра прозвучат арии из авторских мюзиклов — «Опасные связи», «Алиса в Стране Чудес», «Хозяйка Медной горы» и других. Специально созданные аранжировки, видеографика и хореография выстроят программу как философское путешествие по художественной вселенной композитора.

Постановка «Бешеные деньги» великого русского драматурга А. Н. Островского пройдет 2 января в Театре имени Ленсовета. Герои пьесы — представители разорившейся столичной дворянской знати: они еще ездят в экипажах, пьют шампанское, держат слуг, но все это в долг. Но есть и новые люди. «В наше время разбогатеть очень даже возможно»,— считает один из главных героев пьесы, предприниматель из провинции Васильков. Он влюблен в красавицу Лидию, для которой главное — сохранить положение в обществе и «жизнь с приятностями». Единственный шанс это сделать — получить состояние, то есть удачно выйти замуж. Найдется ли место в этой коллизии для любви? Режиссер — Юрий Цуркану.

Группа Rock Privet

Фото: Rock Privet Группа Rock Privet

Фото: Rock Privet

Коллектив Rock Privet даст большой концерт 3 января в клубе «Космонавт». Программа вечера разделена на два блока: акустический, где прозвучат знакомые треки в новом звучании, и электрический, с фирменными мэшапами, каверами и сюрпризами. Музыканты обещают энергичный драйв и живую рок-магию, чтобы помочь публике встряхнуться после праздничного застолья и зарядиться энергией на старт года.

На следующий день, 4 января, в том же клубе «Космонавт» выступит ВИА «Пролетарское Танго». Ретро-оркестр под руководством Дмитрия Караневского исполнит советские шлягеры 1950–1980-х годов — «Снег идет», «Ленинградские мосты», «Московские окна» и другие,— а также авторские песни в духе той эпохи. Концерт станет ностальгическим путешествием во времени с аутентичными аранжировками и праздничным настроением.

Балтийский симфонический оркестр

Фото: Балтийский симфонический оркестр Балтийский симфонический оркестр

Фото: Балтийский симфонический оркестр

Балтийский симфонический оркестр представит 5 января в концертном зале «Колизей Арена» программу «Вселенная Миядзаки». Под звуки знаменитых саундтреков композитора Дзе Хисаиси из аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке» и других на большом экране будет проецироваться видеоряд, создающий эффект полного погружения. Концерт станет путешествием в волшебные миры японского аниматора, где симфоническая музыка встречается с визуальной поэзией.

В дополнение к дневной программе «Вселенная Миядзаки» Балтийский симфонический оркестр представит 5 января в «Колизей Арене» вечернюю программу «Саундтреки к кинофильмам». В исполнении оркестра прозвучат популярные мелодии из отечественных и зарубежных фильмов — от «Служебного романа» и «Ивана Васильевича» до «Игры престолов» и «Гарри Поттера». Коллектив, известный работой над музыкальным сопровождением для кино и игр, создаст праздничное музыкальное путешествие по знаковым кинолентам.

Комедию в двух действиях «Синьор из высшего общества» покажут 5 января в Театре имени Ленсовета. Популярная пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи была написана в 1956 году. Для спектакля режиссер Дамир Салимзянов подготовил новый перевод и сценическую редакцию этой классической итальянской комедии положений. Главный герой синьор Папагатто — завсегдатай публичных светских мероприятий. Используя свое фантастическое обаяние и знание законов психологии, он непринужденно общается с богатыми гостями и тайком уносит с пышных столов деликатесы, чтобы продать их и обеспечить семью. Но наступает момент, когда гениальный авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую.

Проект «Русские музыкальные сезоны» представит 6 января в Музее-усадьбе Державина на набережной Фонтанки рождественский концерт классической музыки из цикла «#В_СВЕЧАХ». В историческом зале при свете тысяч свечей прозвучат произведения великих композиторов, создавая атмосферу зимнего праздника. Началу концерта будет предшествовать приветственный бокал игристого.

Сцена из спектакля «Чехов. Хочется жить!»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Чехов. Хочется жить!»

Фото: Театр имени Ленсовета

Спектакль «Чехов. Хочется жить!» по рассказам Чехова можно увидеть 6 января на сцене Театра имени Ленсовета. В спектакле заняты заслуженный артист России Олег Андреев, актеры Лаура Пицхелаури, Евгения Евстигнеева, Анастасия Дюкова, Олег Федоров, Виталий Куликов и Антон Падерин. «Жесткий, бескомпромиссный, а порой и абсолютно беспощадный диагноз, поставленный Чеховым обществу, всегда глубоко пронизан тончайшим чеховским юмором и наполнен беззаветной любовью и состраданием к Человеку. В современном стремительном мире именно Чехов позволяет нам взглянуть на обыденную жизнь с необычного ракурса, увидеть себя смешными и до боли — настоящими»,— говорит режиссер Анджей Бубень.

Группа «Мельница» продолжит праздничный сезон в клубе «Космонавт» 6 января концертом «Крапивное Рождество». В программе — презентация нескольких песен из будущего альбома, а также исполнение множества знаковых хитов коллектива. Выступление, посвященное мифологическим и сказочным образам, станет сочетанием выверенного звучания и завораживающего шоу.

Певец Найк Борзов

Фото: клуб «Космонавт» Певец Найк Борзов

Фото: клуб «Космонавт»

Также в клубе «Космонавт» 7 января выступит Найк Борзов. Песни «Лошадка», «Верхом на звезде» и другие хиты, которые принесли музыканту статус одного из пионеров российского инди-движения, прозвучат в камерной обстановке. В программе — материал с альбомов «Супермен» и «Заноза», а также сюрпризы для поклонников.

Творческое объединение «Канарейка» представит легендарный советский мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников» 7 января в концертном зале «У Финляндского». Постановка по сценарию В. Смехова на музыку В. С. Берковского и С. Я. Никитина сохранит дух любимой сказки, обогатив ее современной хореографией и живым исполнением. Спектакль режиссера Евы Канны исполнят молодые петербургские артисты. Гостей ждет яркое, зрелищное представление с восточным колоритом.

В Театре имени Ленсовета 8 января вновь дадут «Недоросля» Дениса Фонвизина в постановке режиссера Романа Кочержевского. Сам автор уверен, что история человечества разгоняется по спирали, проходя те же этапы, но на более высокой скорости. И слова Фонвизина через 240 лет с момента написания комедии, по его мнению, сегодня вновь звучат очень точно. В этом создатели спектакля и попытаются убедить зрителей.

Группа Joy

Фото: Михаил Попов / группа Joy Группа Joy

Фото: Михаил Попов / группа Joy

Концерт «Мировые звезды на Новый год» с участием групп Arabesque, Joy и Bad Boys Blue пройдет 9 января в БКЗ «Октябрьский». В программе вечера — главные хиты эпохи 80-х, которые занимали первые места в мировых хит-парадах: от «Midnight Dancer» и «Touch by Touch» до «Pretty Young Girl» и «I Wanna Hear Your Heartbeat». Выступление культовых коллективов станет ностальгическим путешествием с любимыми песнями, которые дарят счастье и остаются в памяти навечно!

Завершить новогодние праздники предлагаем на спектакле «Хармс-Елка» в Театральном музее. «Хармс-Елка» — «новогоднее представление для детей от 5 до 105 лет с угощением и подарками», ежегодный авторский проект Константина Учителя. В этот раз новогодняя елка «по-хармсовски: абсурдно, местами нелепо, иногда шиворот-навыворот, а еще чуточку смешно и обязательно немного грустно» пройдет 9 и 11 января. «Спектакль по стихам и прозе Хармса и его друзей — детских писателей 1920–1930-х годов. Если вы — относительно взрослый ребенок, который умеет и любит читать, или взрослый, который не утратил в себе ребенка,— приходите. Если вам близко творчество Хармса, Введенского, Маршака, Олейникова — детское и взрослое — приходите»,— говорится на сайте проекта. В этот раз магистральным режиссером выступит Кирилл Люкевич.

Группа «Меджикул»

Фото: группа «Меджикул» Группа «Меджикул»

Фото: группа «Меджикул»

Группа «Меджикул» выступит 10 января в клубе Douglas. Коллектив, балансирующий на стыке NuDisco, Futurefunk и Neosoul, сохраняет в своей музыке теплое, душевное звучание. Их главный хит «Марфа» стал саундтреком для сериалов «Физрук» и «30 свиданий». Автор проекта, вокалист и саунд-продюсер Олег Сапронов создаст на сцене фееричное шоу с джазовыми гармониями и мощной живой энергетикой, заряжающей зал.

Также в субботу, 10 января, проект «Русские музыкальные сезоны» представит «Легенды диско: от Boney M. до Queen» в Оранжерее Таврического сада. Хиты групп Abba, Boney M., A-ha и других музыкантов эпохи диско прозвучат в исполнении камерного оркестра в окружении тропических растений. Концерт создаст яркий контраст между зимним городом и вечным летом под стеклянным куполом.

Кроме того, 10 января на сцене Театра имени Ленсовета покажут спектакль «Бесы» по роману Федора Достоевского в постановке Алексея Слюсарчука. Эта интенсивная, почти мистическая работа пытается осмыслить через классический текст современные страхи и метания, исследуя темные стороны человеческой души и вечный вопрос о сопротивлении злу.

Артемий Чулков, Надежда Ярмула